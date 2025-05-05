نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء حامد: مايو ويونيو من أدق شهور السنة فلكيًا بسبب حركة الكواكب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت خبيرة علم الفلك والمشهد الفلكي، وفاء حامد، أن شهري مايو ويونيو من أكثر الشهور دقة وتأثيرًا خلال العام، وذلك نتيجة حركة الكواكب وتغير مواقعها داخل الأبراج، مما يؤدي إلى اختلال توازن الطاقات بشكل عام.



وأشارت وفاء حامد إلى أن كوكب المريخ يتواجد في برج الأسد منذ 18 أبريل ويستمر حتى 18 يونيو، لينتقل بعد ذلك إلى برج العذراء، وأوضحت أن هذه الحركة تؤثر على طاقة الحماس والاندفاع لدى الأفراد، خاصة المنتمين للأبراج النارية، كما يتراجع كوكب بلوتو المسؤول عن الشعوب ببرج الدلو من يوم 4 مايو حتى شهر أكتوبر، وقد يحدث عليه تراجعات كثيرة في بعض القررات الفردية والدولية.

- نبتون في الحمل وتأثير الخيالات

وأضافت أن كوكب نبتون، المرتبط بالتخيلات، يتواجد حاليًا في برج الحمل، مما يرفع من وتيرة الأحلام والميول نحو الانفصال عن الواقع لدى البعض، وقد يظهر تأثيره بشكل أكبر لدى الفنانين.

- انتقال عطارد "ارتباك محتمل في الاتصالات والمواصلات"

أما كوكب عطارد، فسينتقل من برج الحمل إلى برج الثور في 10 مايو، ويستمر في هذا البرج لمدة 16 يومًا، هذا الانتقال السريع من برج ناري إلى برج ترابي، ستكون له آثار واضحة على مجالات التواصل، ووسائل النقل، حيث قد تحدث بعض الارتباكات أو الأعطال المؤقتة.

- اكتمال القمر في العقرب "تحولات سياسية"

قالت وفاء حامد إن القمر سيكتمل يوم 12 مايو في برج العقرب، ما سيؤدي إلى ذروة في التأثيرات الطاقية خلال أيام 11 و12 و13 مايو، محذّرة من احتمال زيادة أعمال العنف والميول العدوانية، إضافة إلى قرارات سياسية مفاجئة على المستوى العالمي.

كما توقعت انخفاضًا في الأسعار، وإمكانية حدوث زلازل أو موجات تسونامي، إلى جانب كشف حقائق تتعلق بمشاهير، قد تشمل انفصالات أو خلافات مهنية، وحوادث سيارات، دون أن تفصح عن الأسماء، وأشارت أيضًا إلى احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن 4 دول أوروبية.

- اقتران أورانوس بالشمس "تحذير من حرائق"

أوضحت حامد أن يومي 17 و18 مايو سيشهدان اقترانًا فلكيًا بين كوكب أورانوس والشمس في برج الثور، وبنفس التوقيت سيكون عطارد تربيع المريخ النارى ببرج الأسد الناري أيضًا، وهو ما قد يؤدي إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق حول العالم، ونفت في المقابل الأنباء المتداولة حول نشوب حرب عالمية ثالثة في عام 2025.

كشفت أيضًا عن أبرز التحركات المقبلة، حيث تنتقل الشمس إلى برج الجوزاء يوم 20 مايو، ثم ينتقل زحل "المعلم الصارم" إلى برج الحمل "الناري" يوم 25 مايو، وهي فترة وصفتها بـ "المنهكة" لأصحاب برج الحمل.