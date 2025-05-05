شيرى عادل ترصد لحظة رعب وسلوى خطاب بجوار باب الطوارئ



القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة شيرى عادل فيديو على إنستجرام يكشف عن ردود فعل غير متوقعة أثناء رحلة طيران، حيث كانت الفنانة سلوى خطاب تجلس بجانب باب الطوارئ برفقة الفنان صدقى صخر.



في الفيديو، تعبر سلوى عن خوفها قائلة: “انتوا بتقعدونا جنب باب الطوارئ”، فيما يرد عليها صدقى بابتسامة ظريفة: “مقعدنا هنا عشان نعرف نقعد براحتنا”.

ولم تستطع سلوى كتمان توترها، معلنة: "لا أنا هقوم انزل مش هكمل الرحلة هيطلعونى عن شعورى". كما أسهمت شيرى بتعليقها على الموقف مشيرة إلى تفرد هذه اللحظة مع صدقى.

مشاركة مميزة في مهرجان الإسكندرية

بعيدًا عن أحداث الرحلة، عبّرت شيرى عادل عن سرورها بانضمامها إلى لجنة التحكيم في الدورة الحادية عشرة للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمهرجان الإسكندرية. في تصريحات حصرية لصدي البلد، أشارت إلى أن هذه التجربة تمنح الفنانين فرصة نادرة للاطلاع على أعمال سينمائية متنوعة، كما تعتبر منصة تعليمية تساعدها على تطوير مهاراتها التمثيلية من خلال التفاعل والنقاش مع زملائها في لجنة التحكيم.

آفاق مستقبلية ومسيرة فنية متجددة

على صعيد آخر، كشفت شيرى عن تفكيرها في دخول عالم الأفلام القصيرة، حيث أكدت أنها تعمل حاليًا على سيناريو جديد ينوي تقديمه قريبًا.

أخر أعمال شيري عادل

جدير بالذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي جمع بين نخبة من ألمع نجوم الفن واستقطب اهتمام الجمهور بأداء متألق وتنوع كبير في الشخصيات.

هذه التطورات تؤكد مرة أخرى على أن حياة الفن تحمل دائمًا لحظات من المتعة والتحدي والفرص المهنية التي تساهم في إثراء المسيرة الفنية للمشاركين.

