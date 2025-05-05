نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تبهر جمهورها بإطلالة بيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت الفنانة حنان مطاوع أنظار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة التي ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة عبر حسابها الرسمي على منصة إنستجرام، ولم تقتصر مشاركة حنان على الصور فقط، بل كشفت أيضًا عن كواليس تجربتها الصعبة في مسلسلها الجديد "حياة أو موت"، الذي خرج من السباق الرمضاني لهذا العام، وتم تأجيل عرضه لما بعد دراما رمضان 2025.

إطلالة تخطف الأنظار باللون الأبيض

في أحدث ظهور لها، تألقت حنان مطاوع بفستان أبيض مجسم أظهر جمالها ورقي ذوقها، لتثبت من جديد أنها ليست فقط فنانة موهوبة بل أيضًا أيقونة في عالم الأناقة، حصدت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها الذين أشادوا بإطلالتها اللافتة والمميزة.

تفاصيل جديدة عن مسلسل "حياة أو موت"

تحدثت حنان مطاوع عن مسلسلها الجديد "حياة أو موت" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" على قناة صدى البلد، مشيرة إلى أن العمل مر بمراحل عديدة قبل خروجه للنور.



ففي البداية، كان من المقرر أن يتكون المسلسل من 8 حلقات فقط، إلا أن المنتج والمؤلف قررا تطويره ليصل إلى 10 حلقات، ثم استقروا في النهاية على تقديم العمل في 15 حلقة.

حنان مطاوع تجسد شخصية "الدكتورة حياة"

كشفت حنان عن الشخصية التي تقدمها في المسلسل، حيث تلعب دور دكتورة تُدعى "حياة" تمر بتجربة قاسية، إذ تُصاب بالعمى خلال الأحداث. وتحدثت حنان عن صعوبة الشخصية قائلة: "المسلسل كله صعب، من كواليسه لأجوائه. شخصية الدكتورة حياة فيها تحدي كبير، لأنها رغم فقدانها للبصر، شخصية قوية جدًا، ومن الصعب تتوقع اللي جواها، لأنها بتحمل براكين من المشاعر والانهيارات لكنها مش بتبين حاجة، منضبطة وثابتة من بره لكن عنيها بتحكي كتير".

أزمات متعددة وتطورات درامية داخل المسلسل

أوضحت حنان أن شخصية "حياة" لم تكن كفيفة في بداية المسلسل، بل تفقد بصرها في مرحلة لاحقة من الأحداث، الأمر الذي يُضيف بُعدًا إنسانيًا ودراميًا مؤثرًا للمسلسل. كما تمر "حياة" بعدد من الأزمات والتحديات النفسية والعاطفية التي تُبرز قدرات حنان التمثيلية في تقديم شخصيات مركبة ومعقدة.