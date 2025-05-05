لقاء افتراضي مع شخصية ثلاثية الأبعاد لابن سينا جرى تطويرها بوساطة الذكاء الاصطناعي

أحمد جودة - القاهرة - الشخصية المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

وقف زوّار، معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، الذي اختتم فعالياته أمس في مركز أدنيك أبوظبي، أمام جناح يفيض بالدهشة، مخصص لتكريم شخصيته المحورية؛ الطبيب والفيلسوف الموسوعي ابن سينا، أحد أعلام الحضارة العربية الإسلامية. الجناح، الذي حمل اسم "ابن سينا كما لم تره من قبل"، والمصمم بأساليب تفاعلية حديثة؛ يتيح لجمهور المعرض الغوص في عوالم هذا العالِم الخالد، والتعرف إلى منجزاته بمناسبة مرور 1000 عام على صدور كتابه الشهير "القانون في الطب".

من خلال شاشات عرض وأجهزة لوحية وتقنيات ذكاء اصطناعي، ينطلق الزوار في جولة معرفية تفاعلية توثق أبرز مراحل حياة ابن سينا، من نشأته في مدينة بُخارى، حيث انتقل إليها مع والده في الخامسة من عمره، وتلقى علوم القرآن والفقه واللغة، وصولًا إلى انخراطه المبكر في الفلسفة والرياضيات وعلوم الطبيعة، ثم الطب الذي بدأه نظريًا، لينتقل في سن السادسة عشرة إلى الممارسة العملية، إذ عُرف عنه علاجه المرضى من دون مقابل، واكتسب مكانة مميزة كأحد أبرز أطباء عصره.

الجناح لا يكتفي بسرد السيرة، بل يمنح الزائرين تجربة غامرة متعددة الحواس، يستعرض خلالها محطات مفصلية في مسيرة ابن سينا العلمية والإنسانية، ويُتوَّج بلقاء افتراضي مع شخصية ثلاثية الأبعاد للعالِم، جرى تطويرها بوساطة الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للزوار التفاعل معها والتقاط صور تذكارية لتوثيق هذه اللحظة الفريدة.

يأتي هذا التكريم ضمن رؤية معرض أبوظبي الدولي للكتاب للاحتفاء بالرموز الكبرى التي أسهمت في صناعة المعرفة الإنسانية، ويعكس التزامه بتقديم المحتوى الثقافي بوسائط حديثة تدمج بين التراث والتكنولوجيا، وتُقرّب الشخصيات التاريخية من الأجيال الجديدة بأسلوب تفاعلي مُلهِم.