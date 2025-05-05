أصالة تجدد تعاونها مع على أباظة فى أغنية جديدة بعد نجاح "ازاي حبيبي"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "ازاي حبيبي"، والتي تجاوزت 4 مليون مشاهدة، تستعد النجمة أصالة تكرار التعاون مع الملحن على أباظة في أغنية جديد ضمن ألبومها الجديد تحمل اسم" كل التفاصيل، من كلمات محمد شافعى، وتوزيع خالد عز، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وطرحت الفنانة أصالة نصري مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "بعض الأحيان" على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وميكس وماستر جاسم محمد.

وقدمت النجمة أصالة رمضان الماضى تتر مسلسل مليحة، بعنوان "أصحاب الأرض"، مصحوبا بالفلكور الفلسطيني، وكليب الأغنية من ألحان حسين نازك، وتوزيع أحمد ضياء، وميكس ماستر أسامة الهندى، فكرة وإخراج عادل رضوان.

يذكر أن آهم أعمال الموزع علي أباظه تعاون عدد من مطربين منها فضل شاكر، ولطيفة، وعبد الله الرويشد، والفنانة المغربية فدوي المالكي، ومحمد فضل شاكر، والمطرب السعودي طلال سلامة وفهد الكبيسي.