بدءًا من اليوم.. أفلام مجانية متنوعة لرواد قصر السينما ضمن برنامج شهر مايو

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقدم قصر السينما برنامجا متنوعا ومجانيا في عروض الأفلام للجمهور ورواد القصر، على مدار شهر مايو الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان.

ينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتتنوع العروض ما بين أفلام السينما العالمية، الهندية، والأوروبية، بالإضافة إلى أفلام التحريك المقدمة للأطفال، وعروض نادي بين الرواية والفيلم، والأفلام التسجيلية، ويعقب بعضها ندوات نقدية بمشاركة نخبة من النقاد والمختصين من بينهم د. نادر رفاعي، الناقد عصام حلمي، والناقدة نشوى نبيل.

تبدأ جميع العروض في الثامنة مساء بمقر القصر بجاردن سيتي، وتنطلق اليوم الاثنين مع الفيلم التسجيلي "خيامية".

ويشهد غدا الثلاثاء عرض فيلم الدراما الأمريكي "Cast Away" ضمن نادي السينما العالمية، أما يوم 8 مايو فيعرض فيلم الدراما الرومانسية "Band Baaja Baaraat"، ضمن نشاط نادي السينما الهندية.

ويقدم نادي الفيلم الكلاسيكي يوم 12 مايو فيلم الأكشن "Rope "، ويعرض نادي السينما العالمية يوم 13 مايو فيلم "The iron lady"، الذي يصنف كفيلم سيرة ذاتية.

ويتجدد اللقاء مع نادي السينما العالمية يوم 14 مايو مع فيلم الدراما التاريخية "Everlasting Moments".

وتتواصل العروض يوم 19 مايو، مع الفيلم العربي "قلب الليل" ضمن نادي بين الرواية والفيلم.

ويقدم نادي السينما العالمية يوم 20 مايو فيلم الجريمة الكوميدي" The old man & the gun"، وأحداثه مستوحاة عن قصة حقيقية.

أفلام السينما العالمية

ويوم 21 مايو يتجدد اللقاء مرة أخرى مع نادي السينما العالمية بعرض فيلم "Victoria"، أما يوم 26 مايو فيعرض فيلم التحريك" Shark tale"، يعقبه يوم 27 مايو فيلم المغامرات "Hugo" ضمن مع نادي السينما العالمية.

فيما يعرض نادي السينما العالمية، يوم 28 مايو فيلم الدراما الكلاسيكية "Blancanieves".

الفيلم الرومانسي "Guzaarish"

ويختتم البرنامج مع الفيلم الرومانسي "Guzaarish"، ويعرض يوم 29 مايو ضمن نادي السينما الهندية.

ينفذ البرنامج بإشراف قصر السينما بإدارة سهام بحر، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية وذلك من خلال تقديم عروض أفلام وندوات تثقيفية تهدف إلى تنمية الوعي البصري وتعزيز الذائقة الفنية لدى الجمهور.