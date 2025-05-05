لهذا السبب.. فيلم "السلم والثعبان" يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر فيلم "السلم والثعبان" بطولة الفنان هاني سلامة وأحمد حلمي وحلا شيحة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلن السيناريست أحمد حسني عبر حسابه على “إنستجرام” بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان، الذي يحمل عنوانًا جديدًا هو أحمد وملك، ليعيد إلى الواجهة واحدة من أبرز قصص الحب التي طبعت وجدان جيل كامل منذ بداية الألفينات.

فيلم السلم والثعبان

تفاصيل فيلم "السلم والثعبان"

الجزء الأول من الفيلم عُرض لأول مرة عام 2001، وجسد فيه النجم هاني سلامة شخصية “حازم”، الشاب المتهور الذي يفشل في حياته الزوجية والعائلية، إلى أن تلتقي طريقه بـ”ياسمين” التي أدت دورها الفنانة حلا شيحة. ومن خلال علاقتهما المتقلبة والمليئة بالتحديات، يبدأ “حازم” رحلة تغيير حقيقية تنقله من الفشل إلى النضج، في قالب رومانسي اجتماعي مؤثر.

الفيلم الأصلي كان من تأليف محمد حفظي، وإخراج طارق العريان، وشارك في بطولته أحمد حلمي، رجاء الجداوي، مها عمار، وعدد من الوجوه البارزة.



أما الجزء الجديد، أحمد وملك، فمن المنتظر أن يبني على روح الفيلم الأول مع تقديم رؤية معاصرة لعلاقة جديدة وشخصيات مختلفة، في ظل تطور العلاقات والمجتمع.

العمل ما زال في مراحله الأولى، ويترقبه الجمهور بفضول كبير لمعرفة ما إذا كان سيعيد السحر الذي تركه السلم والتعبان في أذهان المشاهدين قبل أكثر من عقدين.