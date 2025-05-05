أكاديمية الفنون تحصد درع التميز في "إبداع 13" للعام السادس على التوالي وتؤكد ريادتها بـ45 جائزة متنوعة

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة استثنائية من ليالي الفن والإبداع، تَوّجت أكاديمية الفنون، برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، مسيرتها المتألقة بحصولها على درع التميز للعام السادس على التوالي في الدورة الثالثة عشرة من مسابقة "إبداع" التي تُقام برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وزارة الشباب والرياضة، والتي أصبحت إحدى أبرز منصات اكتشاف المواهب الشابة في مصر.

وجاء حفل الختام، الذي أُقيم على مسرح جامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة، ليُسلّط الضوء على حجم المواهب التي شاركت هذا العام من مختلف الجامعات والمعاهد والأكاديميات، وسط تنافس شديد وإقبال واسع.

أكاديمية الفنون، وكما اعتادت، تألقت هذا العام محققة حصادًا غير مسبوق بلغ 8 جوائز جماعية وأكثر من 37 جائزة فردية، توزعت على مختلف مجالات الإبداع الفني مثل المسرح، الغناء، التمثيل، التأليف، الإخراج، الفنون التشكيلية، والسينما، في انعكاس حقيقي لتنوع المواهب وجودة التأهيل الفني داخل أروقة الأكاديمية.

وفي تصريح لها عقب التتويج، أعربت الدكتورة غادة جبارة عن فخرها الكبير بهذا الإنجاز، مؤكدة أن ما تحقق هو ثمرة عمل جماعي وجهد دؤوب من أعضاء هيئة التدريس والطلاب على حد سواء. وقالت: "ما نراه اليوم من تميز طلابنا في مسابقة إبداع هو تأكيد على أن أكاديمية الفنون ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل هي بيت الموهبة والإبداع الحقيقي، ونحن نعمل كل يوم على أن نكون حاضنة لكل حلم فني واعد. هذا الفوز يهدي رسالة واضحة بأن الفن في مصر بخير، وأن أبناء الأكاديمية على قدر المسؤولية دائمًا."

وأضافت: "مسابقة إبداع تمثل منصة وطنية محترمة تعكس رؤية الدولة في دعم الموهوبين، ونحن نعتز بالرعاية الكريمة التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه المسابقة، ونثمّن جهود وزارة الشباب والرياضة في تنظيمها المستمر والمثمر."

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالمستوى الفني الرفيع الذي قدّمه طلاب أكاديمية الفنون، معتبرًا الأكاديمية أحد الأعمدة الراسخة في مشهد الإبداع الوطني، لما لها من دور تاريخي في تخريج أجيال من رموز الفن المصري والعربي.

وقد حرصت الأكاديمية هذا العام على تقديم مشاريع طلابية متكاملة تعكس مدى النضج الفني والوعي الثقافي لدى طلابها، في القاهرة والإسكندرية، وهو ما منحها هذا التميز اللافت بين أكثر من 40 مؤسسة تعليمية مشاركة.

ويأتي هذا الفوز ليؤكد من جديد مكانة أكاديمية الفنون كمؤسسة رائدة في الحقل الثقافي والإبداعي، حيث تواصل أداء رسالتها في صقل المواهب، وقيادة المشهد الفني بروح عصرية، مستعدة دومًا للمستقبل، بسواعد شبابها، وإيمانها بأن الإبداع هو الاستثمار الأهم في بناء الإنسان.