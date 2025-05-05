عصام السقا يكشف عن اسم شخصيته في فيلم "المشروع x"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عصام السقا عن اسم شخصيته في فيلم "المشروع x" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والمقرر عرضه في 21 مايو الجاري، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر "السقا" بوستر الفيلم، معلقًا: "بسم الله.. فيلم المشروع x 21 مايو 2025 بجميع دور العرض في مصر و5 يونيو 2025 في الخليج والعالم، صقر".

منشور عصام السقا

أبطال المشروع x

وتضم قائمة أبطال فيلم المشروع X عدد من النجوم، وهم: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، عصام السقا، أحمد غزي، ومريم محمود الجندي، إلي جانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، والعمل من إخراج بيتر ميمي.