بكلمات مؤثرة.. أحمد حلمي يواسي كارول سماحة في وفاة زوجها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد حلمي على مواساة الفنانة كارول سماحة، في وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، الذي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض،وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور أحمد حلمي

حيث نشر "حلمي" صورة لـ كارول سماحة وزوجها،وعلق عليها قائلًا: "أحر التعازي كارول سماحة في زوجها السيد وليد مصطفى ربنا يصبرك ويقويكي يارب وندعو له بالرحمة والمغفرة ولك ولعائلتك بالصبر والسلوان".

منشور أحمد حلمي

آخر أعمال كارول سماحة

والجدير بالذكر ان آخر أعمال كارول سماحة فيديو كليب أغنيتها "إجازة" والتى قدمت من خلالها جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة، وهى من إخراج بتول عرفة، وكلمات أحمد حسن راؤول، ألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان.