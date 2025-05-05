قناة “هي” تتعاقد مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة جديدة نحو تعزيز خريطتها البرامجية، أعلنت قناة “هي” عن تعاقدها مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد من المقرر عرضه قريبًا عبر شاشتها.

دينا رامز

تفاصيل البرنامج

ويأتي انضمام دينا رامز إلى القناة ضمن خطة تطوير المحتوى وتقديم برامج متنوعة تستهدف المرأة والأسرة المصرية والعربية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرة طويلة وجماهيرية كبيرة في تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية.

ومن المنتظر أن يحمل البرنامج طابعًا مختلفًا يمزج بين القضايا الاجتماعية والحوارات الإنسانية، مع لمسة خاصة من دينا رامز التي عُرفت بأسلوبها القريب من الجمهور وطرحها الجريء للموضوعات.

قناة هي

يُذكر أن قناة “هي” تواصل استقطاب عدد من الأسماء الإعلامية اللامعة ضمن خطتها الطموحة لتقديم محتوى مميز ومتنوع يلبي اهتمامات المشاهد العربي.