فن ومشاهير

قناة “هي” تتعاقد مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد.. تفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • قناة “هي” تتعاقد مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد.. تفاصيل 1/2
  • قناة “هي” تتعاقد مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد.. تفاصيل 2/2

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة جديدة نحو تعزيز خريطتها البرامجية، أعلنت قناة “هي” عن تعاقدها مع الإعلامية دينا رامز لتقديم برنامج جديد من المقرر عرضه قريبًا عبر شاشتها.

دينا رامز

تفاصيل البرنامج

 

ويأتي انضمام دينا رامز إلى القناة ضمن خطة تطوير المحتوى وتقديم برامج متنوعة تستهدف المرأة والأسرة المصرية والعربية، خاصة في ظل ما تمتلكه من خبرة طويلة وجماهيرية كبيرة في تقديم البرامج الاجتماعية والترفيهية.

 

ومن المنتظر أن يحمل البرنامج طابعًا مختلفًا يمزج بين القضايا الاجتماعية والحوارات الإنسانية، مع لمسة خاصة من دينا رامز التي عُرفت بأسلوبها القريب من الجمهور وطرحها الجريء للموضوعات.

 

قناة هي

 

يُذكر أن قناة “هي” تواصل استقطاب عدد من الأسماء الإعلامية اللامعة ضمن خطتها الطموحة لتقديم محتوى مميز ومتنوع يلبي اهتمامات المشاهد العربي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا