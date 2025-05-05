مي سليم تكشف عن صعوبات التربية الحديثة مع ابنتها: "فاضل إني يجيلي جلطة"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة جديدة من بودكاست «اللعب مع الكبار» المعروض عبر منصة «studio77»، استضاف الإعلامي رامي رضوان الفنانة مي سليم برفقة ابنتها لي لي، في لقاء خاص شهد حديثًا صريحًا عن تحديات الأمومة وتفاصيل العلاقة بين الأم وابنتها.

تصريحات مي سليم

وخلال اللقاء، فتحت مي سليم قلبها وتحدثت عن الضغوط التي تواجهها كأم، قائلة: "أنا ولا بضرب ولا بعلي صوتي قدام صحابها ولا ورا صحابها عشان التربية الحديثة.. التربية الحديثة بتقول لك ماينفعش وما ينفعش وأنا موافقة.. فاضل إني يجيلي جلطة أو أمشي على مهدئات".

وأوضحت أنها تحرص على التحدث مع ابنتها على انفراد عند حدوث أي مشكلة، لكنها تواجه تكرار التصرفات نفسها،

معلقة: "لما حاجة تحصل وصحابها موجودين باخدها بعيد وأكلمها لكن الموضوع بيتكرر".

من جانبها، كشفت لي لي عن الأمور التي تزعج والدتها، قائلة: "علشان مش بذاكر كتير، والقعدة على الموبايل كتير، وخروج مع صحابي كتير أو أرجع متأخر، وبتتعصب قدام صحابي وأنا مابحبش كده".

مي سليم

آخر أعمال مي سليم

على الصعيد الفني، تواصل مي سليم نشاطها، إذ طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها بعنوان "إتعلقت بيه"، من كلمات خالد فرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

كما شاركت في مسرحية "المجانين" بطولة الفنان محمد هنيدي، ضمن فعاليات موسم الرياض، إلى جانب مشاركتها في الموسم الرمضاني 2025 من خلال المسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل"، الذي تم بثه عبر إذاعة الراديو 9090، وشاركها البطولة محمد نشأت وإيناس عز الدين.