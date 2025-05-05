كندة علوش ضيفة لميس الحديدي غدًا في " كلمة أخيرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - في لقاء مابين الفن والحياة تتحدث النجمة كندة علوش خلال لقاءها مع الإعلامية لميس الحديدي في حلقة يوم غد الثلاثاء ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON" عن النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "أخواتي" وكيف أقنعها المخرج محتد شاكر خضير بدور " ناهد" الذي كان مفاجأة موسم رمضان.

تفاصيل اللقاء

تكشف كندة علوش خلال اللقاء كيف جسدت شخصية "الكوافيرة" بتفاصيلها بشكل وأداء مختلف ميزها عن الآخرين وأحبه الجمهور، كما تتحدث عن وطنها الأول سوريا وعن ذكريات طفولتها ومتى تقرر العودة لزيارة سوريا بعد سنوات من الغياب وأول مكان تذهب لزيارته بعد عودتها.

رحلة كندة علوش مع مرض السرطان

كما تكشف النجمة عن رحلتها مع المرض وكيف بدأت رحلة اكتشافها وعلاجها وأصعب اللحظات التى مرت بها ونصيحتها للنساء عن أهمية بالكشف الدوري المبكر لسرطان الثدي.

كذلك تتحدث عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف وأطفالها "حياة وكريم" وتكشف عن تفاصيل تجربتها مع الأمومة.