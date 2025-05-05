نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. خالد الصاوي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان خالد الصاوي مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعتذاره عن استكمال ندوة فيلمه "ليه تعيشها لوحدك"، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 73.

أبطال فيلم “ليه تعيشها لوحدك”

الفيلم بطولة شريف منير، وخالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وخالد عليش، ومؤمن نور، والطفل منذر مهرجان، وفاطمة عادل، ورؤى شنوحة، وأمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وأنتجته شركة "Iproductions"، وأشرف على الإنتاج بشرى رزة، بالتعاون مع روتانا ستوديوز.

هو فيلم مصري بدأ عرضه في 3 يناير 2024، ومتوقع عرضه في الدول الخليج يوم 18 يناير 2024.

أحداث الفيلم

و تأتي قصة الفيلم في أطار طبيب شريف منير يلتقي بصديقه المصاب بالسرطان خالد الصاوي، فيما تقع آنسة سلمى أبو ضيف في حب رجل بعمر والدها.