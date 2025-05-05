بعد دخوله العناية المركزة.. التطورات الصحية للفنان صبري عبد المنعم كشف الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق في مصر عن حالة الفنان صبري عبد المنعم الذي تعرض لأزمة صحية شدي إقرأ المزيد

كشف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق في مصر، عن حالة الفنان صبري عبد المنعم الذي تعرض لأزمة صحية شديدة، تسببت في دخوله غرفة العناية المركزة.

وقال الطبيب عبر تدوينة على صفحته على موقع "فيسبوك" إن حالة قلب الفنان أفضل.

بدورها، كشفت الفنانة مريم عبد المنعم ابنة الفنان في تصريحات سابقة أن حالة والدها استقرت بعض الشيء بعد نقله إلى المستشفى وتلقي العلاج اللازم.

وأضافت أن والدها تعرض لحالات إغماء متكررة، ولم يعلم الأطباء السبب في ذلك، حتى ذهب إلى طبيب قلب شهير، الذي أكد له أنه لا يعاني من أية أمراض بالقلب، لكنه طلب منه إجراء بعض التحاليل الطبية الهامة، وهذا ما كشف وجود نقص شديد في بعض مركبات الدم، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ما تسبب في حالات الإغماء المتكررة التي كان يتعرض لها.

كما تابعت أنه فور تلقي العلاج بالمستشفى، شهدت حالة والدها تحسنا ملحوظا، حيث إنه بات يعي كل ما يحدث حوله، ويتحدث بشكل طبيعي، إلا أنه أثناء وجوده بغرفة العناية المركزة لم يستطع أحد زيارته، والذي من المفترض أن يغادره خلال ساعات قليلة.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان صبري عبد المنعم إصابته بمرض السرطان، وتعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وقال الفنان إنه تعرض لمشكلات صحية كثيرة، وأردف: "بحمد الله مرت على خير، وأنا الآن بصحة جيدة، وخلال الخمس سنوات الأخيرة تعرضت لمرض السرطان، وربنا كرمني آخر كرم".