جيجي حديد تعلن علاقتها رسمياً ببرادلي كوبر بصورة عائلية تكشف الكثير!

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد أشهر من الترقب والتكهنات، قطعت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد الشك باليقين، وأعلنت رسمياً ارتباطها بالممثل الأمريكي برادلي كوبر، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" تضمن صوراً من احتفالها بعيد ميلادها.

الصور أظهرت لحظات خاصة جمعت الثنائي، أبرزها لقطة على طاولة عشاء عائلية جمعت جيجي ببرادلي ووالدته التي بدت مبتسمة في الخلفية، ما أضفى طابعًا عائليًا ورسالة واضحة بأن العلاقة أصبحت جدّية.

المنشور، الذي يُعد أول إعلان رسمي عن العلاقة التي بدأت ملامحها في أواخر 2023، لاقى تفاعلاً واسعًا من جمهور جيجي، بين مرحّب بهذه الخطوة ومنتقد لفارق العمر البالغ 21 عامًا بينهما، حيث تبلغ جيجي 29 عامًا مقابل 50 لبرادلي.

يُذكر أن جيجي حديد لا تُعرف فقط بعالم الموضة، بل تنشط أيضًا في دعم القضايا الإنسانية، وعلى رأسها حقوق المرأة واللاجئين، كما تشتهر بحياتها العاطفية المثيرة للجدل، لا سيما علاقتها السابقة بالنجم البريطاني زين مالك، التي أثمرت عن ابنتهما عام 2020.