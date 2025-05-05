نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تكشف: الأمومة غيّرتني من الداخل وشخصية "روكا" كانت تحديًا غير عادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في حديث تلفزيوني مليء بالمشاعر والتجارب الفنية، فتحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قلبها لتشارك جمهورها التغيرات العميقة التي طرأت على شخصيتها بعد تجربة الأمومة، إلى جانب كواليس أبرز أدوارها الأخيرة، خاصة في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عرض في رمضان 2025.

الأمومة جعلتني أكثر رقة وضعفًا من الداخل

خلال ظهورها في برنامج "كلام نواعم" على قناة MBC1، تحدثت نيكول عن التأثير العاطفي الكبير الذي أحدثته الأمومة في حياتها، حيث عبّرت قائلة:"الأمومة ضعّفتني من جوه، رغم إنها مفروض تقوّي، لأنها بتخليكي مسؤولة عن حياة تانية، لكن على المستوى الإحساسي، بتخليكي أكتر شفافية ورهافة، وتصيري كتير حساسة."

وأوضحت كيف أن رؤيتها للحياة تغيّرت تمامًا بعد أن أصبحت أماً، مضيفة:

"نظرتك للناس والدنيا بتتغير.. بتصيري أرقى وأهدى، حتى ردود أفعالك بتصير أهدى، لأنك بتفكري ببنتك قبل أي شي."

دوري في "الهيبة – العودة" من أجرأ خطواتي الفنية

لم تُخفِ نيكول سعادتها وفخرها بتجربتها في مسلسل "الهيبة – العودة" الذي شاركت فيه عام 2018، مؤكدة في لقاء آخر ضمن برنامج "آخر الأسبوع" على قناة أبو ظبي أن هذه التجربة مثلت تحديًا كبيرًا لها، وقالت:

"بالعكس، دوري فيه كان من أكتر الأدوار اللي اعتبرتها تحدي، وأنا فخورة بيه جدًا."

وقد اعتبر النقاد آنذاك أن نيكول أثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على تجسيد الشخصيات القوية والمعقدة.

شخصية "روكا" في "وتقابل حبيب": شريرة لكن بكاريزما

وعن أحدث أعمالها، تحدثت نيكول عن الشخصية التي جسدتها في مسلسل "وتقابل حبيب"، وهي "رقية العسكري" أو "روكا"، مؤكدة أنها واحدة من أكثر الأدوار إثارة للاهتمام في مسيرتها، وقالت:"هي مش شريرة لمجرد الشر، لكن بتعرف تحقق اللي هي عايزاه، وده كان مثير للاهتمام بالنسبة لي."

وأضافت أن الشخصية أثارت الجدل بسبب تصرفاتها الحادة والمؤذية، حيث تسببت في مشاكل عائلية كبيرة بعد زواجها من "يوسف أبو العزم"، الذي قدم دوره الفنان خالد سليم، وانتهت حياتها بنهاية مأساوية حين خانته وورطته في أعمال غير قانونية، ليقرر التخلص منها ثم الانتحار.

كواليس "وتقابل حبيب" ونجوم العمل

يُعد مسلسل "وتقابل حبيب" من أبرز الأعمال الدرامية في موسم رمضان 2025، وضم نخبة من النجوم، منهم:

ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، نيكول سابا، كريم فهمي، أنوشكا، صلاح عبد الله، وبسنت شوقي.

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، ومن إنتاج شركة سينرجي، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة، خاصة مع تسليط الضوء على العلاقات المعقدة والنهايات المأساوية التي طرحتها الحبكة الدرامية.