رحيل الممثل الأمريكي تشارلي سكاليس... صاحب "هورسفايس" في The Wire يودع الحياة عن 84 عامًا

فقد الوسط الفني الأمريكي أحد وجوهه المميزة، برحيل الممثل تشارلي سكاليس عن عمر ناهز 84 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة بالأدوار القوية والمؤثرة في الدراما التلفزيونية الأمريكية.

اشتهر سكاليس بتجسيده شخصية "توماس ‘هورسفايس’ باكوسا" عامل الميناء وعضو نقابة العمال في الموسم الثاني من المسلسل الشهير The Wire، حيث ترك بصمة لا تُنسى بأدائه الصادق والعميق. ولم يقتصر حضوره على هذا الدور، بل لمع أيضًا في الموسم الخامس من The Sopranos بدور "المدرب مولينارو"، إلى جانب مشاركاته المتميزة في أعمال بارزة مثل Homicide: Life on the Street وLaw & Order.

وُلد سكاليس في 19 يوليو 1940 بمدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، وظل مخلصًا لجذوره، حيث عاش معظم حياته هناك مع زوجته أنجلين، التي ارتبط بها منذ عام 1963، وأنجبا خمسة أبناء، إلى جانب أربعة أحفاد.

بدأت رحلة تشارلي مع التمثيل في سن مبكرة، لكنه اختار الابتعاد لفترة طويلة قبل أن يعود بقوة إلى الشاشة في تسعينيات القرن الماضي. وكانت عودته لافتة، حيث شارك في فيلم Two Bits إلى جانب النجم آل باتشينو، لتتوالى بعد ذلك أدواره التي جمعت بين العمق الإنساني والبساطة الواقعية.

ترك تشارلي سكاليس وراءه إرثًا فنيًا يحمل توقيع فنان لم يسعَ إلى الأضواء بقدر ما سعى لتقديم شخصيات صادقة وقريبة من الناس، وهو ما جعل الجمهور والنقاد يحتفظون له بمكانة خاصة في ذاكرة الدراما الأمريكية.