عرض "صندوق يعقوب" لفرقة مصطفى كامل بمهرجان نوادي المسرح

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أحمد جودة - القاهرة -

قدمت فرقة مصطفى كامل المسرحية، الأحد، عرض "صندوق يعقوب"، على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثانية والثلاثين، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة.

أحداث عرض صندوق يعقوب

العرض تأليف أحمد الغندور، وإخراج عبد الرحمن كمال، وتدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء بسطاء لا يملكون من الدنيا سوى المرح والضحك، إلى أن يظهر أمامهم صندوق غامض، لتنكشف حقيقة أمر كل منهم.

شهد العرض الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، الكاتب والناقد يسري حسان، وأعضاء لجنة التحكيم: د. محمد زعيمة، د. مصطفى حامد، الموسيقار د. وليد الشهاوي، الكاتب سعيد حجاج، المخرج سامح مجاهد، وبحضور ربيع عوض، مدير قصر ثقافة القناطر الخيرية، ولفيف من المثقفين والمسرحيين.

وأوضح المؤلف أحمد الغندور أن العرض يناقش طبيعة العلاقات الإنسانية حين تخضع لاختبار الطمع والرغبة في التملك، وذلك من خلال قصة ثلاثة أصدقاء تربطهم صداقة قوية رغم ظروفهم المعيشية، ويجتمعون يوميا في حديقة صغيرة بجوار قصر كبير، يتبادلون الحديث عن أحلامهم المكبوتة، إلى أن يعثروا على صندوق غامض يظنون أنه كنز، لتبدأ رحلة الصراعات بينهم.

وأضاف أن نهاية العرض تحمل مفاجأة، حيث يكتشف الأصدقاء أن الصندوق ليس سوى خدعة مدبرة بقصد التسلية، مما يعكس كيف يمكن للوهم أن يكشف أعماق النفوس.

وأشار المخرج عبد الرحمن كمال، أن العرض يعد أول تجربة إخراجية له، وتم تطوير فكرة النص بمرور الوقت بعد نقاشات مع الأبطال كمحاولة لتقديم عرض مسرحي قريب من الجمهور ويلمس الواقع.

وقال الفنان محمد سالم: يناقش العرض فكرة الصراع بين الطموح والواقع، ويطرح العديد من الأسئلة عن الإنسان حين يواجه إغراء لا يقاوم، وعن دوره أوضح أن يجسد شخصية "داود"، شاب يعمل في السيرك ويحلم أن يصبح فنانا مشهورا، لكن ظروفه المادية تمنعه، ولديه صديقان الأول مزارع يحلم بالزواج وتكوين أسرة، والآخر يحلم بحياة كريمة.

من ناحيته، أعرب أحمد الفرن، مسئول الإضاءة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا العمل المسرحي، خاصة أنه يعد أول تجربة له.

وأوضح أنه قدم رؤية بصرية تتماشى مع الحالة الدرامية للنص، معتمدا على مصادر إضاءة متنوعة بما يعكس التحولات النفسية التي تمر بها الشخصيات.

"صندوق يعقوب"، أداء: عبد الرحمن كمال، مؤمن جمال، محمد سالم، تأليف موسيقي أسامة حماد، تصميم وتنفيذ ديكور أحمد حلمي، تنفيذ إضاءة أحمد الفرن، ماكياج أماني عفيفي، كيروجراف محمد صلاح، مخرج منفذ أسماء أحمد، مساعد مخرج أحمد ميدو وعمرو فوزي.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا من مختلف الأقاليم الثقافية، ويدير المهرجان المخرج محمد طايع.

عرض قضية أنوف

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الاثنين، مع العرض المسرحي "قضية أنوف" لفرقة مسرح 23 يوليو، تأليف ماروشا بيلاتا، وإخراج أحمد جمال، ويعرض في السادسة مساء، يليه "نساء شكسبير" لفرقة غزل المحلة، تأليف سامح عثمان، وإخراج حسام العجوز.

ويعد المهرجان أحد أبرز المنصات الثقافية لاكتشاف ودعم المواهب المسرحية الشابة من مختلف المحافظات، حيث تتيح الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلاله مساحة حرة للإبداع والتجريب، تأكيدا على دورها في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الحراك الفني بالمجتمع.