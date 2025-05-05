نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة "الهضبة" في القرية العالمية .. عمرو دياب يحيي أضخم حفلات صيف دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حشد جماهيري غير مسبوق ، والآف من عشاق الهضبة ، وتفاعل منذ اللحظات الأولى ، مشاهد تلخص الحفل الكبير الذي أحياه النجم عمرو دياب في القرية العالمية بدبي مساء أمس.

توافد جمهور الهضبة بالآلاف قبل الحفل بساعات في إنتظار عمرو دياب صاحب الشعبية الجارفة من الخليج إلى المحيط ، ليصعد إلى خشبة المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط صرخات وهتافات الجمهور.

خطف عمرو دياب الأنظار بأطلالة شبابية مميزة باللونين الأحمر والأسود خلال فقرتي الحفل ، وأمتع جمهوره بباقة من أجمل أغانيه منها أجمل عيون الشهيرة ببرج الحوت ، وده لو اتساب ، وإنت الحظ .

وواصل الهضبة فقرات حفله وسط تفاعل مع الجمهور الذي إنتظر منه مجموعة من أغانيه المحببة لديهم مثل ياقمر التي رددوها معه عده مرات ، وكذلك قمرين ، وتملي معاك ، وغلاوتك ، وياه ، وشكرا من هنا لبكرة ، ووياه.

وعلى مدار ساعتين تقريبا استمتع جمهور الحفل بواحدة من أضخك حفلات دبي على مستوى الحضور الجماهيري.

ومن ناحية أخرى يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الجامعة الأمريكية بالقاهرة يوم ١٦ مايو الجاري .