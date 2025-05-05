نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال تخطف دور البطولة من منة شلبي في "السلم والثعبان 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت كاميرات التصوير اليوم لتسجيل أول مشاهد فيلم السلم والثعبان 2، الذي يعود بعد سنوات طويلة بجزء جديد ببطولة عمرو يوسف وسيناريو أحمد حسني، في أجواء رومانسية اجتماعية مختلفة.

وجاءت البداية بعد تغيير مفاجئ في فريق العمل، حيث خرجت منة شلبي من قائمة الأبطال إثر خلافات تتعلق بالقيمة المادية، وجرى استبدالها بالنجمة الصاعدة أسماء جلال، التي تستعد حالياً لتصوير مشاهدها قريباً.

وتستكمل أسماء جلال بذلك سلسلة من الأعمال السينمائية التي انشغلت بها مؤخراً، بالتوازي مع مشاركتها في أعمال درامية بارزة خلال الفترة الماضية، لتثبت مكانتها كخيار أول في البطولات النسائية.

في المقابل، تترقب منة شلبي عرض عدد من الأفلام التي انتهت من تصويرها مؤخراً، فيما يبدو أن رفضها للانضمام إلى السلم والثعبان 2 قد يفتح باباً واسعاً للتساؤلات حول معايير اختياراتها القادمة.

