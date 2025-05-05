نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كايروكي في ستاد القاهرة: ليلة صاخبة في "ليالي مصر" وأسعار التذاكر تكشف مفاجآت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد فرقة كايروكي لإشعال واحدة من أكبر ليالي الصيف من خلال حفل ضخم يقام يوم 28 يونيو المقبل في ستاد القاهرة، ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الذي يعيد الحياة الفنية إلى الملاعب الجماهيرية.

وأعلنت شركة "تذكرتي"، الجهة المنظمة للحدث، عن طرح التذاكر للجمهور عبر موقعها الإلكتروني، والتي جاءت بـ8 فئات متنوعة تناسب شرائح مختلفة من الجمهور، تبدأ من 400 جنيه وتصل إلى 3000 جنيه، موزعة كالتالي:

الفئة الأولى: 3000 جنيه

الفئة الثانية: 2000 جنيه

الفئة الثالثة: 1500 جنيه

الفئة الرابعة: 1000 جنيه

الفئة الخامسة: 800 جنيه

الفئة السادسة: 600 جنيه

الفئة السابعة: 500 جنيه

الفئة الثامنة: 400 جنيه

كما حددت "تذكرتي" عددًا من الشروط والتعليمات لحضور الحفل، من بينها عدم السماح باسترجاع أو استبدال التذاكر، ومنع دخول من هم دون 12 عامًا، مع التأكيد على ضرورة وجود تذكرة لكل فرد. كذلك، يمنع إدخال الأطعمة والمشروبات، ولا يُسمح بالخروج من موقع الحفل بعد الدخول.