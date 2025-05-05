"جوري بكر تكشف عن أسبوع عصيب بسبب مرض نجلها: الحياة مش دايمًا لونها بمبي"

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أحمد جودة - القاهرة -

في رسالة صادقة ومؤثرة، شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها تفاصيل أيام عصيبة تعيشها مؤخرًا، بعدما تعرض نجلها لوعكة صحية شديدة، تركت أثرًا نفسيًا بالغًا عليها، وأدخلتها في حالة من الحزن والاكتئاب.

وعبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، فتحت جوري قلبها لجمهورها، كاشفة أن نجلها يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ونزلة برد شديدة، مصحوبة بالتهاب في المعدة، ما جعلها تمر بأسبوع مليء بالقلق والتوتر والصراعات النفسية.

وكتبت جوري في رسالتها:"مش دايمًا الحياة لونها بمبي.. أسبوع صعب من حزن واكتئاب، وتعب ابني، سخونية وبرد والتهاب في معدته.. صراعات كتير، بس الواحد بيحاول يكون قوي ويعافر ويكمل؛ عشان في ناس متعلقة في رقبته".

كما وجهت رسالة إنسانية تمس القلوب، داعية فيها لمزيد من التعاطف بين الناس، قائلة:"هونوها على بعض؛ عشان كل واحد فينا شايل شيلة ثقيلة قوي، ومش كلها وردي صدقوني، بس دايماً بنقول الحمد لله، اللهم لك ألف حمد".

وقد تفاعل جمهور الفنانة مع رسالتها بشكل كبير، معبرين عن دعمهم الكامل لها، وداعين لنجلها بالشفاء العاجل، مؤكدين أنها ليست وحدها، وأن الجميع يمر بأوقات صعبة لكنهم يتجاوزونها بالإيمان والصبر.

يُذكر أن جوري بكر واحدة من النجمات الشابات اللاتي استطعن أن يلفتن الأنظار بأدوارهن المميزة في الدراما المصرية، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة تتابعها باستمرار، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.