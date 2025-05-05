نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كندة علوش: أطمح لعمل فني يفضح معاناة الأطفال في سوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت الفنانة كندة علوش أن قضايا المرأة تحتل دائمًا مساحة كبيرة من اهتمامها، مشيرة إلى أن المشاكل التي تواجه النساء لا تُحصى، بدءًا من الأحوال الشخصية، والزواج المبكر، وصولًا إلى معاناة المرأة بعد الطلاق. وأشادت بالدور الذي بدأت تلعبه الدراما مؤخرًا في طرح هذه القضايا بشفافية وجرأة لافتة.

وفي لفتة إنسانية، أعربت علوش عن رغبتها في تقديم عمل فني يسلط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال، وقالت إن مشاهدتها لأطفال يعملون في سن مبكرة يُحزنها بشدة، مضيفة: "لما بشوف أطفال بتشتغل بزعل وبضايق.. مؤلم جدًا إنهم سايبين مدارسهم وبيوتهم عشان يشتغلوا".

وخلال إحدى الندوات التي كُرّمت فيها، تحدثت كندة عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، ووصفت دعمه لها بأنه دافع كبير يمنحها الطمأنينة والثقة، مؤكدة أنه شخصية إيجابية يبسط الأمور ويُسهّل حياتها.

أما على المستوى الفني، فقد تألقت كندة في الموسم الرمضاني الماضي بمشاركتها في مسلسل "إخواتي"، إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومحمد ممدوح، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق.