نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار يروّج لـ"المشروع X": مغامرة داخل الغرفة السرية لهرم خوفو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روّج الفنان إياد نصار لفيلمه الجديد "المشروع X"، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو الجاري، وذلك بعد الكشف عن البرومو الدعائي الرسمي للعمل، والذي أثار فضول الجمهور ورفع منسوب التشويق قبل انطلاق عرضه.

وظهر إياد نصار في البرومو وهو يسعى لكشف أسرار الغرفة السرية داخل هرم خوفو، إحدى أكثر الغرف غموضًا في العالم، والتي تقع في أعماق الهرم الأكبر، وتُحيط بها العديد من الأساطير والتساؤلات حول سبب إنشائها ولماذا يُمنع دخولها.

الفيلم، من تأليف وإخراج بيتر ميمي، يقدم تجربة سينمائية غير مسبوقة في الوطن العربي، إذ يُعرض بتقنيات عالمية متطورة هي: 4DX، IMAX، Dolby Cinema، وScreenX، ويُصنف ضمن أفلام التشويق والمغامرة.

ويشارك إياد نصار البطولة مع النجم كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية يوسف الجمال، عالم المصريات، الذي يقود مغامرة تمتد من مصر إلى الفاتيكان وأمريكا اللاتينية، مرورًا بأعماق البحار، سعيًا لإثبات نظرية مثيرة: هل كان الهرم الأكبر مجرد مقبرة؟

ويضم الفيلم أيضًا نخبة من النجوم، منهم ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، إضافة إلى ضيوف الشرف ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد، ويُعد من أضخم الإنتاجات السينمائية هذا العام من إنتاج شركة سينرچي بلس للمنتج تامر مرسي.

ويُعرض "المشروع X" في عدة دول عربية وعالمية، بعد تصويره في مواقع عالمية من بينها مصر، تركيا، إيطاليا، والسلفادور، ليشكل علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

