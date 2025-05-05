نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة صدقي توجه رسالة حادة عبر "إنستجرام": "الهوس بالفنانين مش مبرر لإهانة أهل بلدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أثارت الفنانة هالة صدقي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وجهت فيه رسالة قوية تنتقد فيها بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع الفنانين بهوس مبالغ فيه، لدرجة تجعلهم يتجاوزون حدود الاحترام تجاه أهل بلدهم.

ونشرت صدقي صورة لها مرفقة بتعليق جاء فيه:"كل ضيوفنا على دماغنا من فوق، بس لما تلاقي حد عنده هوس بالفنانين فقط علشان يكون في الصورة ويعلي اسمه ويصدق نفسه، ويبدأ يهين أهل البلد وهو في بلده، بياخد على دماغه لو نطق، تبقى حاجة تغيظ، بس معلش مصر أم الدنيا".

الرسالة التي بدت واضحة وصريحة حملت في طياتها انتقادًا لاذعًا لمن يتملق الفنانين لمجرد الظهور، حتى لو كان ذلك على حساب كرامة وشرف أبناء وطنه، وهو ما اعتبره كثيرون موقفًا جريئًا من الفنانة التي لطالما عُرفت بصراحتها وعدم مجاملتها لأي طرف.

وتفاعل المتابعون مع المنشور بشكل واسع، حيث عبّر عدد كبير من الجمهور عن تأييدهم لكلماتها، مؤكدين أن احترام الذات والوطن لا يجب أن يكون ثمنًا مقابل لحظة شهرة أو لقطة مع فنان.

وتأتي هذه الرسالة في وقت يزداد فيه الجدل حول دور السوشيال ميديا في صناعة نجوم اللحظة، ومدى تأثيرها في خلق صورة وهمية للنجومية على حساب المبادئ.