في لحظة رومانسية.. علي الطيب يوجه رسالة مؤثرة لزوجته في عيد ميلادها: "أنتِ أحلى حاجة فيا"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان علي الطيب على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته بطريقة مميزة ومليئة بالمشاعر، حيث نشر مقطع فيديو قصير لها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر فيه وهو يوثق لحظة سيرها من الخلف بإطلالة محتشمة وأنيقة،



وأرفق الطيب الفيديو برسالة رومانسية كتب فيها:“Happy birthday my sweet heart

كل سنة وأنتِ أحلى حاجة فيا، العمر كله ليكي يا حبيبتي، وربنا يخليكي ليا ولبناتنا”، ليؤكد من خلالها مدى ارتباطه العاطفي بزوجته وامتنانه لوجودها في حياته.

وقد لاقت التهنئة تفاعلًا واسعًا من الجمهور وعدد من نجوم الفن، الذين حرصوا على التعبير عن إعجابهم بالمنشور، وقدموا التهاني لزوجته، متمنين لهما دوام الحب والاستقرار العائلي.

يُذكر أن الفنان علي الطيب من النجوم الذين يفضلون الحفاظ على خصوصية حياتهم الأسرية، ونادرًا ما يشارك تفاصيل شخصية على مواقع التواصل، مما جعل منشوره الأخير يحظى باهتمام خاص بين متابعيه.

وتعكس هذه اللفتة الرقيقة من علي الطيب جانبًا آخر من شخصيته التي تجمع بين الرقي والاحترام، وهو ما يظهر أيضًا في اختياراته الفنية التي تميزت بالعمق والوعي خلال السنوات الأخيرة.