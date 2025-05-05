بعد حفلها الأول في المتحف الكبير أميرة سليم تستعد لحفلات جديدة داخل مصر وخارجها

القاهرة - محمد ابراهيم -



تقدم السوبرانو العالمية أميرة سليم خلال الفترة القادمة عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها، بعد أن أحيت حفلا منذ أيام قليلة في المتحف المصري الكبير، ولاقي الحفل ردود فعل قوية من الجمهور الحضور للحفل، حيث قدمت بمشاركة 12 عازفا عددًا من الأغنيات المنوعة بين التراث المصري والأغنيات العالمية بتوزيعات عصرية، من بينها "بحلم معاك" و" يا زهرة في خيالي" و" يا حبيبي تعالى" و"حلوة يا بلدي"، ومن الأغنيات العالمية "كارمن" وعدد من الأغنيات النابولية من جنوب إيطاليا.



وشارك أميرة سليم الغناء في هذا الحفل الفرقة الإيطالية Mezzotono، حيث شاركت الفرقة بأغنيتين، وهي المرة الأولى التي تتواجد فيها الفرقة الإيطالية في مصر، وتتميز هذه الفرقة الغناء دون آلات موسيقية، معتمدة على الإيقاع بأصواتهم، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقف فيها أميرة سليم على خشبة مسرح المتحف المصري الكبير، مؤكدة على أن الوُجود في المتحف المصري الكبير وسط مكان مليء بعبق تاريخ أجدادنا، له رمزية خاصة بالنسبة لها، فهو مكان مهيب خاصة مع اقتراب الافتتاح الرسمي، وهو ما أسعدها كثيرا

وقالت في بيان صحفي: سعدت بالغناء في المتحف المصري الكبير ذلك المكان الملئ بعبق تاريخ أجدادنا، وأيضا بالمشاركة بالغناء مع مجموعتي الموسيقية من الأصدقاء والزملاء الموسيقيين وسعدت بالتعاون مع الفرقة الإيطالية Mezzotono المشهورين بغنائهم الاكابيلا دون آلات موسيقية، مبهرين جدا".