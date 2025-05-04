هند صبري تتألق ببدلة سمراء في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة هند صبري في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور.

احدث ظهور لـ هند صبري

وظهرت هند صبري في الصور ببدلة سمراء ولمت خصلات شعرها علي شكل ديل حصان ووضعت مكياج بسيط يبرز ملامحها.

اخر اعمال هند صبري

وكان اخر اعمال هند صبري هو مسلسل البحث عن علا مكون من 6 حلقات، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومن بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، أحمد طارق، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، والمسلسل من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وايضا شاركت في مسلسل مفترق طرق التي تخوض بطولته هند صبري، ويدور حول أميرة التي تفاجأ بعد 15 عامًا بفضيحة من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها فجأة ودون سابق إنذار، وهو ما يهدد منصبه ويهز حياتهما الزوجية والعائلية، بطولة إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، علي الطيب، ونهى عابدين، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج محمد مشيش وشركة كاريزما، ومكون من 45 حلقة، ومأخوذ عن فورمات أجنبي للمسلسل الأمريكي The Good Wife.

كما شاركت في فيلم فضل ونعمة والذي عُرض في 2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين يمتلكان مطعمًا يُطلق عليه اسم فضل ونعمة، ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما مع تتابع الأحداث، والفيلم من بطولة ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد رضوان، طه دسوقي، ياسمينا العبد، وإسماعيل الجندي، مع ضيوف الشرف إسعاد يونس ومحمد ممدوح وشريف دسوقي، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.