نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببدلة وتاتوه.. نيكول سابا تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة نيكول سابا في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور.

أحدث ظهور لـ نيكول سابا

وظهرت نيكول سابا بإطلالة كلاسكية مرتدية بدله مكونه من جاكيت ذات الوان وبنطلون ابيض وحذاء وردي وتاتو.

أحدث أعمال نيكول سابا

ومن ناحية اخري، تستعد نيكول سابا لتقديم تجربة غنائية جديدة من خلال أغنية تحمل عنوان "دوشة"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقي هاني ربيع، بينما يتولى مهمة الميكس والماستر ماهر صلاح، ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إدارة المخرج محمد القاضي، خطوة فنية جديدة تسعى نيكول من خلالها للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، من خلال عمل مختلف في الشكل والمضمون.

آخر أعمال نيكول سابا

وكان آخر أعمال نيكول سابا فى رمضان الماضى مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.

وايضا طرحت النجمة اللبنانية اغنيه "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وايضا طرحت اغنيه باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.