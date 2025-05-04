مدين يحضر حفل فنان العرب محمد عبده بالقاهرة بدعوة خاصة من "روتانا"

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أحمد جودة - القاهرة - بدعوة خاصة من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، حضر الملحن مدين الحفل الفني الكبير لفنان العرب محمد عبده، والذي أُقيم مؤخرًا في القاهرة وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام.

وجاءت الدعوة من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة روتانا، الأستاذ سالم الهندي، إلى جانب المدير التنفيذي للشؤون القانونية بالشركة الأستاذ أسامة رشدي، حيث حرصا على استقبال الضيوف والترحيب بهم في هذه الليلة الفنية الاستثنائية.

وعبّر مدين عن سعادته البالغة بحضور الحفل، مؤكدًا أن الأمسية حملت الكثير من لحظات الطرب الأصيل، موجّهًا شكره لشركة روتانا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم.

وقد شارك مدين متابعيه عبر موقع الصور "إنستجرام" بلقطات من الحفل، وكتب في تعليقه: "تشرفت بحضور حفل فنان العرب محمد عبده في القاهرة.. شكرًا شركة روتانا على الدعوة الكريمة والاستقبال الراقي."

وقد شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، من بينهم حميد الشاعري، والفنانة شذى، إلى جانب العديد من الشخصيات البارزة، ما جعله واحدًا من أبرز الأحداث الفنية على الساحة مؤخرًا.