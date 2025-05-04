بشعر قصير.. إيمان العاصي تخطف قلوب متابعيها من أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة إيمان العاصي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بمجموعة صور من احدث ظهور لها.

احدث ظهور لـ إيمان العاصي

وظهرت إيمان العاصي بشعر بني قصير مرتديه فستان قط باللون الاسود، ووضعت مكياج بسيط يبرز ملامحها.

تكريم إيمان العاصي

سبق، كرم مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73، برئاسة الأب بطرس دانيال، جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي عام 2025 للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل «برغم القانون».

اخر اعمال إيمان العاصي

وكان اخر اعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.

قصة مسلسل "برغم القانون"

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول "ليلى"، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد. تكتشف في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح، وبعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع تقدم الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السبب الحقيقي وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده، على الرغم من حبه الشديد لهم.