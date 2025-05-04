وعكة صحية مفاجئة للفنان صبري عبد المنعم ونقله إلى العناية المركزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 08:29 مساءً - نُقل الفنان القدير صبري عبد المنعم إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية ودوخة شديدة، ما استدعى دخوله العناية المركزة لإجراء فحوصات دقيقة والاطمئنان على حالته الصحية.

المضاعفات الصحية للفنان لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت امتدادًا لأزمة سابقة تعرض لها خلال الأشهر الماضية أثناء تصوير فيلم "المدرسة"، حيث عانى من الإجهاد الشديد نتيجة ضغط العمل، ما زاد من حدة حالته خاصة أنه يعيش منذ فترة طويلة برئة واحدة فقط.

وعبّر صبري عبد المنعم في وقت سابق عن رغبته في العودة للمسرح، شرط أن تكون الأعمال التي يشارك فيها لا تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، نظرًا لحالته الصحية الحساسة.

يذكر أن فيلم "المدرسة" الذي يشارك فيه الفنان، ينتمي إلى نوعية أعمال الرعب النفسي والتشويق، ويضم نخبة من النجوم بينهم حورية فرغلي، وإيساف، وطارق النهري، وأحمد عبد الله محمود، وتدور أحداثه في أجواء من التوتر النفسي والاضطرابات العاطفية.