مصطفى قمر يعود بعد أزمة صحية ويطير إلى كندا لعمل حفلة غنائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 07:33 مساءً - بدأ النجم مصطفى قمر مرحلة التعافي بعد خضوعه لعملية دقيقة في الأحبال الصوتية أجبرته على التزام الصمت التام لمدة خمسة أيام، وأكد في تصريحات خاصة أنه استعاد عافيته بشكل كبير ويستعد للعودة إلى الساحة الغنائية بحفلات جماهيرية قوية خلال الفترة المقبلة.

ويفتتح قمر جولته الغنائية في كندا يوم 10 مايو بمدينة كالجري، قبل أن يتنقل بين برلينتجون وميسيساغا لإحياء ثلاث حفلات أخرى، وسط إقبال جماهيري لافت، إذ نفدت تذاكر الحفلات بالكامل، بحسب ما كشف عنه الفنان الذي وعد الجمهور بمفاجآت مميزة في كل حفل.

آخر إصدارات مصطفى قمر كانت أغنية "صناعة مصرية"، والتي حملت طابعًا إيقاعيًا عصريًا، واحتفت بجمال المرأة المصرية بأسلوب مختلف، وقد تم تصوير الكليب في مدينة الإسكندرية، وتحديدًا في منطقة "المكس"، لتكون المرة الأولى التي يصور فيها عملًا غنائيًا بمسقط رأسه.