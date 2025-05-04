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أحمد جودة - القاهرة -

عُرفت النجمة مي عز الدين بتفاعلها الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تشارك جمهورها يوميًا بصور وتحديثات، ثم تختفي لفترة، لتعود فجأة بإطلالة جديدة وتواصل مباشر مع محبيها، ومؤخرًا، أعلنت مي عودتها بقوة عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة نيتها التفاعل بشكل مستمر عبر تيك توك.

وكتبت مي: “كل ما أقدر هكون الفترة الجاية في أكونت التيك توك، أرد عليكم وأقرأ كلامك”، وأضافت: “بالمناسبة اللي لسه بيبعتولي أسئلة عن العناية بالشعر، هبقى أعملكم فيديو هناك أرد فيه على كل واحدة، فاللي عايزة تسأل تبعتلي تيك توك في الكومنتس هناك، أشوفكم على خير”.

مي عز الدين تعود بقوة على تيك توك وتعد جمهورها بفيديوهات تفاعلية

آخر أعمال مي عز الدين

يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين كان مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها بطولته آسر ياسين، وأشرف عبد الباقي، وأحمد خالد صالح، وسما إبراهيم، إلى جانب نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة “Media Hub سعدي - جوهر”.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تتناول قصة المسلسل قضية “المحلل الشرعي” بعد الطلاق الثالث، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، يجسد آسر ياسين شخصية محمد عزت، وهو سائق “أوبر” في الأربعينات من عمره، يواجه ضغوطًا من والدته التي ترفض زواجه باستمرار، تتداخل حياته مع ميار، التي تلعب دورها مي عز الدين، وهي امرأة مطلّقة ثلاث مرات تسعى لإيجاد محلل شرعي بشروط خاصة، حتى لا تفقد حضانة ابنها بعد انفصالها عن زوجها التاجر أسعد (دياب).

تبدأ الأحداث في التغير عندما تعرض ميار على محمد الزواج بها، ليجد نفسه عالقًا في سلسلة من المفاجآت والمواقف المعقدة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث ينتهي الأمر بالقبض على دياب وتنتصر قصة الحب التي ولدت بين آسر ياسين ومي عز الدين.