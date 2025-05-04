ماجد الكدواني يطلّ كضيف شرف في “المشروع X” أول فيلم عربي بتقنية IMAX

القاهرة - محمد ابراهيم -



يظهر النجم ماجد الكدواني كضيف شرف مميز ضمن أحداث فيلم المشروع X، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 21 مايو الجاري. الفيلم يُعد سابقة في تاريخ السينما العربية كونه أول عمل يُعرض بتقنية IMAX، وهو من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.

ماجد الكدواني

فيلم المشروع X يُصنف كواحد من أضخم الإنتاجات السينمائية لهذا العام، حيث جرى تصوير مشاهده بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة، بما يتماشى مع طبيعة قصته التي تدور حول مطاردات دولية لعصابات تهريب الآثار.



أبطال فيلم "المشروع X”

يقود بطولة الفيلم النجم كريم عبد العزيز، مجسدًا شخصية ضابط شرطة يخوض مغامرة عبر عدة دول أوروبية لملاحقة شبكة دولية لتهريب الآثار، ويشاركه البطولة كل من ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، مع ظهور خاص للنجمة هنا الزاهد.

الفيلم يُمثل تعاونًا جديدًا بين كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي بعد سلسلة من النجاحات، منها فيلم بيت الروبي الذي تصدر شباك التذاكر في عيد الأضحى 2023 بإيرادات تجاوزت 130 مليون جنيه، بالإضافة إلى شراكتهم الدرامية في الاختيار بجزأيه الأول والثاني، ومسلسل الحشاشين الذي عُرض في رمضان 2024.