عصام السقا يروّج لـ”المشروع X”: مغامرة سينمائية تكشف أسرار الهرم الأكبر

القاهرة - محمد ابراهيم -



روّج الفنان عصام السقا لفيلمه المرتقب المشروع X، حيث شارك عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك” البوستر الرسمي للعمل، وكتب: “بسم الله… فيلم المشروع X يوم 21 مايو في دور العرض المصرية، ويوم 5 يونيو في الخليج والعالم، بجميع السينمات بإذن الله”.

عصام السقا يروّج لـ”المشروع X”

في الفيلم، يظهر النجم كريم عبد العزيز بدور “يوسف الجمال”، عالم مصريات ينطلق في رحلة مليئة بالمخاطر من مصر إلى الفاتيكان، مرورًا بأمريكا اللاتينية والبحر المفتوح، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة حول حقيقة بناء الهرم الأكبر، وهل كان بالفعل مجرد “مقبرة” أم أن هناك ما هو أعمق من ذلك.

أبطال فيلم "المشروع X”

المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار مشترك بينه وبين أحمد حسني، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، مع ظهور خاص لهنا الزاهد وماجد الكدواني.

ويُعد الفيلم من أضخم إنتاجات عام 2025، حيث تنقلت كاميراته بين مصر، تركيا، إسبانيا، إيطاليا، ومدينة الجونة لتصوير مشاهد الأكشن والمطاردات. وكشف المخرج بيتر ميمي أن فكرة الفيلم تعود إلى عام 2018، لكن تنفيذها تأجل بسبب التحديات الإنتاجية الضخمة، والتي شملت تصوير مشاهد تحت الماء، واستخدام طائرات حربية وغواصات.

يُذكر أن أحدث ظهور للفنان عصام السقا كان من خلال مسلسل فهد البطل، إلى جانب النجم أحمد العوضي.