بفستان محتشم.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ملك زاهر قلوب متابعيها وجمهورها من احدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام.

أحدث ظهور لـ ملك احمد زاهر

ونشرت ملك أحمد زاهر صورا جديدة لها ظهرت فيها بفستان أزرق بأكمام طويلة ضيق من منطقة الخصر ليظهر رشاقتها.

أحدث أعمال ملك زاهر

ومن ناحية أخرى، تقدم ملك زاهر فيلم جديد بعنوان أوتو كروس، تجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدد من الشركات، ويجمعها العمل بـ ناهد السباعي وباسم سمرة ووفاء عامر وغيرهم، والفيلم من تأليف هبة رجب وإخراج إبرام نشأت.

وأيضا تنتظر تحديد الموعد النهائي لعرض مسلسل أزمة ثقة، والذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة وتشارك في بطولته مع هاني عادل ومنة فضالي، وتلعب ملك زاهر خلاله شخصية مريم، الطالبة بكلية الفنون الجميلة ولها طموحات عديدة وحولها سر ستكشف عنه الأحداث، سيكون مفاجأة للجميع، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

آخر أعمال ملك أحمد زاهر

وكان آخر أعمال ملك أحمد زاهر هو مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" مع والدها أحمد زاهر، بطولة عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، أحمد رزق، بشرى، منة فضالي، أحمد فهيم، رنا رئيس، نشوى مصطفى، وآخرين، تأليف وإخراج محمد سامي.

تفاصيل مسلسل سيد الناس

وسيد الناس، من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويظهر عمرو سعد خلاله بشخصية المعلم جارحي، الذى يخرج من السجن في الحلقة الأولى، ويسعى للانتقام من أعدائه وكل من غدر به، فيما يقدم أحمد زاهر شخصية الجباس وهو عدو عمرو ضمن الأحداث.