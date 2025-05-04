تعرف على موعد عرض مسلسل "حرب الجبالي" لـ أحمد رزق

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة "شاهد" عن الأعمال التي ستعرض خلال شهر مايو وكان من بينها مسلسل "حرب الجبالي" الذي تحدد موعد بدء عرضه في مايو الجاري

موعد عرض مسلسل "حرب الجبالى"

ومن المقرر ان يعرض مسلسل "حرب الجبالى" يوم 18 مايو، وذلك بعدما انتهوا من تصويره في عام 2022 وكان استغرق تصويره 3 أشهر.

قصة مسلسل "حرب الجبالى"

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي داخل أحد الأحياء، ويعكس صراعات بين الخير والشر، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بين الشخصيات في محاولة لإثبات القيم وسط أجواء من الطمع والصراعات حول المال.

تتر مسلسل حرب الجبالي

ويقدم الفنان بهاء سلطان أغنية تتر مسلسل "حرب الجبالي" وتحمل الأغنية نفس اسم المسلسل وهي من كلمات جمال بخيت وألحان وليد سعد.

أبطال مسلسل "حرب الجبالى"

ويتكون مسلسل "حرب الجبالى" من 45 حلقة من بطولة أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين وهو من قصه سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق هو مشاركته في رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.