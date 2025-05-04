اليوم.. أولي تصوير مشاهد فيلم السلم والثعبان 2 بطولة عمرو يوسف ومنة شلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المخرج طارق العريان عن بدء تصوير أولى مشاهد فيلم السلم والثعبان 2 بطولة عمرو يوسف ومنة شلبي، وذلك بعد مرور 24 عاما على الجزء الأول.

تصوير مشاهد فيلم السلم والثعبان 2

وشارك طارق العريان صورة من كلاكيت العمل عبر ستوري على حسابه بـ إنستجرام، وعلّق عليها: "اليوم الأول".

تفاصيل فيلم السلم والثعبان 2

وفيلم السلم والثعبان 2، يأتي بعنوان أحمد وملك، بطولة عمرو يوسف ومنة شلبي، تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي، ومن المقرر تقديمه بأحداث مختلفة تمامًا عن الجزء الأول.

تفاصيل الجزء الأول لفيلم السلم والثعبان

يُذكر أن فيلم السلم والثعبان الذي عُرض عام 2001، بطولة هاني سلامة، أحمد حلمي، حلا شيحة، رجاء الجداوي، طارق التلمساني، ثريا إبراهيم، وعلا رشدي، مها عمار، عادل أمين، ثريا إبراهيم، زينب إسماعيل، سامية عاطف، عمرو سلامة، ومن تأليف طارق العريان ومحمد حفظي وإخراج طارق العريان.

قصة فيلم السلم والثعبان الجزء الأول

دارت أحداثه في إطار رومانسي تشويقي، قدم خلاله هاني سلامة شخصية حازم وهو شاب مستهتر، فشل في أن يكون زوجًا جيدًا، وفشل فى أن يصبح أبًا جيدًا، لكن حياته تبدأ في العودة للمسار السليم بعد أن تدخل ياسمين حياته وقدمت دورها حلا شيحة، والتي تعيش قصة حب مع هاني سلامة مع تتابع الأحداث.

أحدث اعمال منة شلبي

ومن ناحية اخري، ترتبط منة شلبي بأكثر من مشروع جديد بين الدراما والسينما، ومنها فيلم هيبتا 2 الذي يجمعها بـ كريم فهمي ومحمد ممدوح، ويدور في إطار اجتماعي رومانسي، ويحمل العمل عنوان المناظرة الأخيرة، والفيلم قصة محمد صادق، سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق، شاركت في الكتابة نورهان أبو بكر، ومن إخراج هادي الباجوري.

أحدث أعمال عمرو يوسف

أما عمرو يوسف ينتظر عرض فيلم درويش الذي ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، وهو من تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.