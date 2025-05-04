عودة ”السلم والثعبان” بعد 24 عامًا…الجزء الثاني ينطلق بعنوان ”أحمد وملك” ويثير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - في مفاجأة لعشاق السينما الرومانسية، انطلق تصوير الجزء الثاني من الفيلم الشهير "السلم والثعبان" تحت عنوان "أحمد وملك"، وذلك بعد أكثر من عقدين على عرض الجزء الأول الذي لا يزال يحتفظ بمكانة خاصة في ذاكرة الجمهور، وكشف كاتب العمل أحمد حسني عن بدء التصوير عبر حسابه على إنستجرام، ما أثار حماس متابعي الفيلم الذين ارتبطوا بقصته وشخصياته.

الجزء الأول من "السلم والثعبان" عُرض عام 2001 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم جيله، على رأسهم هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وكان من تأليف محمد حفظي وإخراج طارق العريان، وقد تميز الفيلم حينها بطابع رومانسي اجتماعي واقعي، عكس تقلبات العلاقات العاطفية وأزمات الارتباط والانفصال.

وتدور أحداث الجزء الأول حول حازم، الشاب الذي يعاني من الفشل في حياته الأسرية، قبل أن تدخل ياسمين حياته وتقلب موازينه، ليدخلا معًا في علاقة معقدة تتحدى التردد والخوف من الارتباط، ورغم الصعوبات، ينجح الحب في تغيير مجرى حياتهما، وهو ما جعل الفيلم من العلامات المؤثرة في السينما المصرية الحديثة.

حتى الآن لم يتم الكشف عن أبطال الجزء الجديد أو ما إذا كان يحمل امتدادًا مباشرًا لشخصيات الجزء الأول أم يقدم قصة مستقلة بنفس الروح، لكن الترقب الكبير حول المشروع يؤكد أن الجمهور لا يزال متعطشًا لسينما رومانسية ناضجة تستحضر الحنين وتعيد طرح الأسئلة الكبرى عن العلاقات الإنسانية.