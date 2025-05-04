رحلة سرية وراء الهرم.. مغامرة سينمائية تنطلق في 21 مايو.. فيلم ”المشروع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - أعلن الفنان "إياد نصار" عن اقتراب عرض فيلم "المشروع X" في دور السينما، حيث يبدأ عرضه رسميًا في 21 مايو، وفقًا لما نشره عبر حسابه على إنستجرام مع البوستر الرسمي للعمل.

الفيلم ينقل المشاهد في مغامرة مثيرة يقودها كريم عبد العزيز بدور "يوسف الجمال" عالم آثار مصري يخوض رحلة خطرة من قلب مصر إلى الفاتيكان، مرورًا بأمريكا اللاتينية وأعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية غامضة حول الهرم الأكبر.

"المشروع X" من كتابة وإخراج بيتر ميمي، بمشاركة أحمد حسني في السيناريو، ويضم نخبة من النجوم أبرزهم إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، مع ظهور خاص لهنا الزاهد وماجد الكدواني.

الفكرة وُلدت منذ عام 2018 لكنها واجهت تحديات إنتاجية ضخمة شملت مواقع تصوير معقدة، ومشاهد تحت الماء، واستخدام غواصات وطائرات حربية، ما جعل الفيلم مغامرة إنتاجية قبل أن يكون مغامرة على الشاشة.