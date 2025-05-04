محمد رياض يتصدر المسرح مجددًا في رئاسة المهرجان القومي 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - قام وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتجددي تكليف الفنان محمد رياض ليرأس المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الثامنة عشر، وهذا تأكيدا على الجهود التي يقوم بها من أجل دعم الحركة المسرحية الوطنية.

كما أوضح الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرصه على تعزيز دور المهرجان في إبراز المواهب والإبداعات المسرحية، واشاد بالنجاحات التي حققتها الدورات السابقة تحت قيادة رياض.

كما قام الفنان محمد رياض بالتعبير عن اعتزازه وفخرة بهذه الثقة، وأشار إلى أنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتقه، واستعرض مع الوزير استراتيجية البرنامجين الفني والثقافي التي ستضم عروضًا تعكس حاضر المسرح وتفتح آفاق لمستقبله.

والجدير بالذكر أن رياض سبق أن ترأس دورتي المهرجان السادسة عشرة والسابعة عشرة، وحقق خلالهما مردود إيجابي نال تقدير الوسط الثقافي.