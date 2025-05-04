وادي دجلة يُعلن عن استقبال أهم مطربي مصر في صيف ٢٠٢٥ ......

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 06:35 مساءً - يُنظم وادي دجلة في نواديه على مختلف المحافظات عدد من الحفلات الغنائية، والتي تأتي ضمن احتفالات صيف ٢٠٢٥.

تبدأ الحفلات الغنائية بنادي وادي دجلة انطلاقًا من يوم الخميس الموافق ٨ مايو، وذلك من خلال حفل رامي صبري الذي سيُقام في فرع النخيل.

أما في فرع المعادي سيتم استقبال الفنانة روبي، وفي أكتوبر ١ سيتم استقبال الفنان حمادة هلال، أما في أكتوبر ٢ فيتم استقبال الفنانة بوسي، وفرع اللوتس يشهد حضور الفنان أحمد شيبة، وسيحيي فرع شيراتون الفنان محمد عدوية.

أما بالنسبة ليوم الجمعة الموافق ٩ مايو، فسوف تُحيي الفنانة روبي حفلها في فرع محرم بك بالإسكندرية، ويستقبل فرع دمياط الفنان دياب، ويتواجد مصطفى حجاج في فرع أسيوط، وفي المنيا نختتم سهرات نادي دجلة مع الفنان أحمد جمال.