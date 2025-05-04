نشر الفنان عمرو يوسف صورة لزوجته كندة علوش لحظة تكريمها على مسرح حفل الافتتاح، على "ستوري" التابع لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها قائلاً: "مبروك حبيبتي التكريم المهم تستاهلي كل النجاح والخير".

وبجانب الفنانة السورية كندة علوش، شهد حفل افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه. يُذكر أن الدورة الجديدة يشارك بها 61 فيلماً، من بينها 30 فيلماً يمثلون نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة، و6 أفلام بريطانية في برنامج خاص باكتشاف صانعات وصنّاع السينما الجدد، بالتعاون مع مهرجان لندن بريز بالمملكة المتحدة. وذلك إلى جانب 25 فيلماً من مصر في مسابقتي أفلام الجنوب وأفلام ذات أثر، وأفلام مسابقة الورش التي يتنافس عليها صانعات وصنّاع الأفلام من شباب المتدربين بورش المهرجان، وكذلك أفلام برنامج سينما الأطفال المخصص لأطفال المدارس بمحافظة أسوان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو يوسف يحتفل بتكريم كندة علوش في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نشر الفنان عمرو يوسف صورة لزوجته كندة علوش لحظة تكريمها على مسرح حفل الافتتاح على ستوري التابع لحسابه الرسم إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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