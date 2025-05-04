كندة علوش: زوجي يدعمني ومبتسم دائمًا والسينما المصرية لا ينقصها شيء لتصبح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 05:30 مساءً - شاركت الفنانة كندة علوش في مهرجان أسوان، وذلك من خلال تكريمها في هذا المهرجان، وتمت مناقشتها خلال ندوة وقت تكريمها.

صرحت كندة بأن بدايتها كانت في فيلم قصير، والموضوع بدأ بشكل جدي عندما سافر شريف عرفة واختارها لكي تقوم بالتمثيل في فيلم ولاد العم، وعنها قامت بدور فتاة فلسطينية.

أكد العديد من حولها من بعد هذا الفيلم أنها ستقيم في مصر بشكل دائم، بل وراهنوا على ذلك، وبالفعل تزوجت وأنجبت، وأقامت في مصر منذ ١٥ سنة.

أما بالنسبة لزوجها الفنان عمرو يوسف، فقالت إنه داعم وسند قوي لها، وهو مَنْ يمنحها الثقة في نفسها، ودائمًا يساعدها في اختياراتها لأنها شخصية قلقة بشكل مستمر.

أكدت كندة أن عمرو دائم الابتسام مهما كانت المشاكل في حياتنا، المهم أنه لا يمنع الابتسامة.

عند سؤالها ما ينقص مصر لتكون السينما الخاصة بها عالمية، قالت لا ينقصها شيء، فالسينما الهندية ذهبت للعالمية بطابعها، والسينما المصرية قادرة على ذلك أيضًا، المهم أن تلامس طبيعة الشعب المصري، مثل: عرق البلح، ويوم حلو ويوم مر.