نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة يبحث مع "جمعية المكنز الإسلامي" تعزيز التعاون في تدريب الكوادر وحفظ التراث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على التراث وتنمية الكوادر المتخصصة، استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، السيدة أنا بيني، مدير مشروع “جمعية المكنز الإسلامي”، والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

مشروعات مشتركة لحفظ التراث وتيسير إتاحته

شهد اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الجارية، وفي مقدمتها التعاون القائم بين “دار الكتب والوثائق القومية” و”جمعية المكنز الإسلامي”، والذي يستهدف حفظ التراث العربي والإسلامي، وتيسير إتاحته للباحثين والجمهور، بما يحقق استفادة علمية وثقافية واسعة.

برامج تدريبية متخصصة لتنمية القدرات

ركز اللقاء على أهمية بناء القدرات البشرية، حيث ناقش الطرفان تنفيذ برامج تدريبية متقدمة للعاملين في دار الكتب، تشمل أحدث أساليب الترميم، وتقنيات الحفظ الرقمي، وأسس التوثيق العلمي، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وزير الثقافة: التدريب أساس خطط صون التراث

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة تضع التدريب والتأهيل على رأس أولوياتها، كونه الركيزة الأساسية في أي خطة طموحة لصون التراث.

ولفت إلى أن التعاون مع “جمعية المكنز الإسلامي” يأتي في إطار حرص الدولة على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

إشادة بدور مصر في حفظ التراث العربي والإسلامي

من جانبها، أعربت السيدة أنا بيني عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الثقافة المصرية، مشيدة بالدور الرائد الذي تقوم به في مجال حفظ التراث العربي والإسلامي، ومؤكدة حرص الجمعية على استمرار التعاون المثمر مع دار الكتب والوثائق القومية.