عمرو يوسف في دور محتال وسيم.. تفاصيل الإعلان التشويقي لفيلم درويش

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت الشركة المنتجة لفيلم "درويش" عن البرومو الرسمي للعمل، الذي يتصدر بطولته النجم عمرو يوسف، تمهيدًا لطرحه في دور العرض خلال شهر يوليو المقبل.

ويبدو أن الفيلم يحمل طابعًا مختلفًا يضيف نكهة مميزة إلى قائمة أفلام الأكشن الكوميدي المصرية، ويعيد عمرو يوسف إلى الواجهة بشخصية تحمل الكثير من الغموض والجاذبية.

عمرو يوسف في دور جديد غير تقليدي

يظهر عمرو يوسف في الإعلان التشويقي للفيلم بشخصية محتال محترف، يتمتع بكاريزما طاغية وقدرة على التلاعب بالمواقف لصالحه، هذا الدور يمثل انعطافة جديدة في مسيرة يوسف، حيث ينتقل من الشخصيات الجادة إلى قالب شعبي مشوّق، يجمع بين الحيلة والطرافة والتورط العاطفي، في مزيج يتوقع له أن يلفت الأنظار في موسم الصيف.

البوستر الرسمي يزيد من حماس المتابعين

إلى جانب البرومو، طرحت الشركة المنتجة البوستر الترويجي للفيلم عبر الحساب الرسمي على "إنستجرام"، حيث تصدره عمرو يوسف بصورة غامضة ومثيرة، ما زاد من تفاعل الجمهور وترقبه للعمل.

ومن الواضح أن صناع الفيلم يعوّلون على عامل التشويق والإثارة لجذب المشاهدين، خاصةً مع اقتراب موعد عرضه في يوليو.

أبطال الفيلم يجمعون بين الخبرة والتنوع

يشارك عمرو يوسف في بطولة "درويش" نخبة من النجوم، من بينهم دينا الشربيني، وتارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأحمد عبد الوهاب، ما يضمن تنوعًا في الأداء وتكاملًا دراميًا قويًا. الفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، ويُنتظر أن يحمل توقيعهما طابعًا خاصًا يجمع بين الرؤية الإخراجية الذكية والحبكة المحكمة.

قصة مليئة بالمخاطر والخداع والحب

تدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الكوميديا والحركة، حيث يجد البطل نفسه متورطًا في سلسلة من الأحداث المليئة بالمخاطر والتحديات، وسط أجواء من الخداع والتوتر، تتخللها لحظات إنسانية ورومانسية.

هذه التوليفة الدرامية تعِد المشاهدين بتجربة سينمائية مميزة تخرج عن النمط المعتاد، وتستهدف مختلف فئات الجمهور.

عودة عمرو يوسف بعد نجاح "ولاد رزق 3"

يأتي فيلم "درويش" بعد نجاح عمرو يوسف في فيلم "ولاد رزق 3"، الذي شارك فيه إلى جانب نجوم كبار مثل أحمد عز، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، وسيد رجب، بمشاركة عدد من ضيوف الشرف أبرزهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، هذا النجاح الأخير عزز من حضور يوسف في المشهد السينمائي، ويزيد من سقف التوقعات لفيلمه الجديد.