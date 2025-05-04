جيهان نصر.. قصة الاعتزال والزواج من رجل الأعمال السعودي

القاهرة - محمد ابراهيم -

جيهان نصر، واحدة من أبرز نجمات التسعينيات، اختارت الابتعاد عن عالم الفن بعد مسيرة فنية حافلة، ولدت في مثل هذا اليوم مايو 1972، وبدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، لتصبح واحدة من أهم الوجوه في السينما والتلفزيون المصري.

بداية مشوارها الفني

بدأت جيهان نصر مشوارها في عالم الفن عبر الإعلانات قبل أن تنتقل إلى التمثيل، حيث ظهرت في عدد من الأفلام الشهيرة مثل "فوزية البرجوازية" و"زوجة رجل مهم"، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسلات درامية خليجية أبرزها "قصر فوق الرمال".

كان لموهبتها حضور قوي في كل عمل شاركت فيه، ما جعلها تحقق شهرة واسعة في العالم العربي.

الزواج والاعتزال

في عام 1997، اختارت جيهان نصر أن تترك الفن نهائيًا بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي. تزوجت جيهان من الشربتلي في احتفال كبير، وفرض عليها التفرغ لحياتها العائلية وارتداء الحجاب.



كانت هذه اللحظة نقطة فارقة في حياتها، حيث قررت الابتعاد عن الأضواء والاعتزال بشكل نهائي.

حياة عائلية هادئة

أنجبت جيهان نصر من زوجها أربعة أبناء، واستقرت بين كندا ولندن وجدة، بعيدة عن ضغوط الشهرة.

وعلى الرغم من أنها ابتعدت عن الفن، إلا أن علاقتها مع جمهورها لم تنقطع، حيث يتابع الكثيرون أخبار حياتها الشخصية.

آخر ظهور لها

بعد سنوات من الغياب، ظهرت جيهان نصر في عام 2019 خلال حضورها مسرحية "الملك لير" في القاهرة، ثم في حفل موسيقي لعمر خيرت في دار الأوبرا عام 2020.



أثار ظهورها إعجاب جمهورها الذي عبر عن دهشته من احتفاظها بجمالها وأناقتها بعد سنوات من الاعتزال.