شيماء هلالي تطرح أغنية "إنت حبك" تمهيدًا لألبومها الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فترة من التشويق والترقب بين متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي، صدرت أحدث أغنيات الفنانة التونسية شيماء هلالي بعنوان "إنت حبك" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.

شكلت أغنية "إنت حبك" عودة شيماء هلالي للإنتاجات الغنائية بعد غياب لأكثر من عامين، مضيفةً إلى رصيدها الفني عملًا غنائيًا جديدًا بطابع مختلف من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي.

تفاصيل أغنية “إنت حبك”

تميزت أغنية "إنت حبك" بالجمع بين أكثر من لهجة عربية بقالب موسيقي عصري من حيث اللحن الذي حمل توقيع الموسيقار د. طلال، مقدمًا توليفة لحنية جمعت بين أكثر من نمط موسيقي مع نقلات سلسة في الجُمل اللحنية.

وجاء النص الغنائي الذي حمل كلمات الشاعر هاني عبد الكريم بأسلوب السهل الممتنع، وشكل التوزيع الموسيقي لجلال الحمداوي تكاملًا مع الكلمة واللحن.

على صعيد الصورة، حمل فيديو كليب أغنية "إنت حبك" توقيع المخرج اللبناني دان حداد، وظهرت شيماء هلالي بأكثر من إطلالة لافتة مع لوحات بصرية واستعراضية ما أضفى طاقة إيجابية على العمل الغنائي.

أحدث أعمال شيماء هلالي

وتستعد شيماء هلالي لطرح ميني ألبوم يضم ٥ أعمال غنائية من توقيع الموسيقار د. طلال على صعيد اللحن، وتطرح من الألبوم أغنيتين على طريقة الفيديو كليب تم تصويرهما في لبنان مع المخرج دان حداد.